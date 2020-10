Ce lundi 26 octobre, lors de la séance du conseil communal, le vote d’une taxe communale quelque peu à part a fait trembler… le plus vieux métier du monde. Précisément en effet, c’est le triplement de cette taxe sur les bars à hôtesses qui a été validé par la majorité PS-MR et dont le montant augmente de 5 000 à 15 000 euros par an. Imposée aux tenanciers des bars, celle-ci serait en fait directement répercutées sur les loyers estiment les travailleuses du sexe (TDS). Et donc sur elles… Aujourd’hui, elles dénoncent donc l’attitude de la Ville de Liège qui, "une fois de plus, se comporte comme le mouton noir de la Belgique en la matière", estime l’UTSOPI (Union des travailleurs-euses du sexe organisé-e-s pour l’indépendance).

On se souvient qu’en avril 2009, la Ville de Liège décidait de fermer les dernières "vitrines à néons", dans le quartier Cathédrale Nord, afin de réhabiliter le quartier en proie, il est vrai, à l’insécurité et à de nombreux faits de deal. En contrepartie toutefois, les autorités promettaient aux "filles" un avenir, évoquant notamment la création d’un Eros Center, sur le modèle anversois de la Villa Tinto. Dix ans plus tard, il ne reste toutefois "que" 7 bars à hôtesses situés... rue Varin. Rien d’autre donc.

"En réalité, Liège pratique une chasse aux prostituées qui ne dit pas son nom", estime l’UTSOPI, "elle est la seule grande ville belge qui augmente des taxes qui vont fragiliser dramatiquement les TDS. Schaerbeek par exemple a décidé le gel de certaines taxes pendant la période du confinement".

Hypocrisie et illusion

C’est une forme d’hypocrisie liégeoise qui est dénoncée par le secteur, "car Liège est la championne des promesses non tenues". Le cas de l’Eros Center est cité, comme cette autre "promesse", "d’améliorer les conditions de travail des TDS en créant une zone P".

La requête du secteur est claire aujourd’hui : "cesser la politique d’étranglement des TDS. Liège veut faire disparaître de son territoire toute prostitution visible mais le fantasme des dirigeants liégeois - une ville sans prostitution - est illusoire". C’est le plus vieux métier du monde qui l’affirme…