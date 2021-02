Tous les quatre ans, les nouveaux responsables de Maisons Croix-Rouge, entités locales de terrain, sont élus… la Croix-Rouge de Belgique fait aujourd’hui savoir qu’elle recherche encore activement "à compléter les équipes en province de Liège". Les candidats doivent avoir minimum 18 ans et maximum 70 ans au jour de l’élection. "Former aux gestes qui sauvent, briser l’isolement des personnes âgées, soutenir les familles démunies ou les personnes sans-abri, tenir une vestiboutique ou une épicerie sociale… : voilà quelques-unes des nombreuses actions des 11.000 volontaires de la Croix-Rouge. Vous avez le sens des contacts, un goût marqué pour le leadership, la volonté de travailler en équipe et, surtout, de vous investir dans votre province au service de la Croix-Rouge de Belgique ?". Plus d’infos : direction.cplg@croix-rouge.be ou via https://elections.croix-rouge.be/