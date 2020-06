La Maison du Conte de organise une activité ce dimanche.



La Maison du Conte de Liège organise ce dimanche 7 juin à 15h une activité de promotion des activités culturelles.



Cette activité est organisée en coordination avec les autres associations du réseau "Cont'acte", soit la fédération professionnelle reconnue du secteur "Conte".



Un clip, montage des activités des différentes associations, sera réalisé et diffusé dès lundi dans la journée.

Alors que le déconfinement s'installe petit à petit, pour la culture, cela met du temps à s'organiser et à se planifier.

C'est ainsi notamment que la veillée traditionnelle de la Maison du Conte de Liège a dû être annulée.



D'où la volonté de proposer une action de promotion "Masqué mais pas bâillonné" car "la culture, ça conte aussi".



Concrètement, il est proposé à un maximum de 20 personnes de participer à une séance intitulée "Le sport, ça conte".

Et ce dimanche 7 juin à 15h dans un lieu liégeois extérieur qui sera communiqué aux inscrits.

Des coachs/conteurs vous feront marcher, voire courir, avec des histoires en pagaille...

Tenue sportive et respect des gestes barrières de rigueur pour cet événement.



Réservation possible au 0486 21 87 62 ou via http://maisonduconteliege.be/