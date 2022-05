Ce lundi matin, aux environs de 9 h 45, le corps sans vie d'Ibrain Bijiobyenda, 29 ans, a été retrouvé sur la Meuse aux environs du quai Godefroid Kurth à hauteur du carrefour formé avec la rue de l’Abattoir à Liège. C'est un riverain qui a prévenu les secours après avoir découvert le corps flottant sur l'eau. Depuis, la famille de Ibrain Bijiobyenda se pose énormément de questions et souhaite obtenir des réponses. “Je suis la grande sœur du jeune homme”, explique Aurore. “ La police ne nous donne pas encore de détails sur les circonstances ou la cause de son décès. Nous sommes à la recherche de témoignages pour mieux comprendre…”

Selon le parquet, interrogé par nos confrères du journal la Meuse, toute intervention extérieure est, à ce stade, exclue. Il s'agirait donc, selon l'enquête, soit d'un accident, soit d'un acte volontaire du jeune homme. Il n’y aura probablement pas d'enquête approfondie. Selon ses proches, la victime aurait connu des problème d'alcool et de drogue à la suite de problèmes gastriques apparu dès ses 18 ans.

Ibrain Bijiobyenda était placé sous tutelle et venait d'être hospitalisé il y a quelques temps. Il était isolé de ses proches. À la suite de ce décès, la famille reste avec de nombreuses questions sans réponse. Elle souhaite avoir des éclaircissements concernant ce décès. “ Si vous pouviez nous aider à y parvenir, nous vous en serions reconnaissants.” La famille souhaite en tous les cas que leur proche ne soit “plus appelé homme non identifié.”