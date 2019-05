C’est à bonne source que nous l’avons appris… à Liège et sans doute dans de nombreuses autres communes, une situation problématique s’annonce pour les élections régionales, fédérales et européennes. Inédite presque : il devrait manquer, le 26 mai prochain, près de 50 % des présidents de bureaux de vote. Raison ? Un boycott des personnes appelées.

En effet, en raison des désagréments posés par la fonction, une bonne partie des présidents de bureaux, “qui sont généralement des avocats”, nous précise cet informateur, “ont décidé de boycotter l’élection”. Le souci bien sûr, c’est qu’un bureau de vote sans président… c’est incomplet.

Renseignements pris auprès de l’échevine de la Population et de l’État Civil de Liège, Élisabeth Fraipont, par ailleurs avocate de profession, nous confirme que ce chiffre est correct mais qu’il date d’il y a quelques jours. “Hier (jeudi), on était à 71 %”, précise l’échevine qui ajoute : “selon l’article 95 du Code électoral, il y a un ordre pour l’appel des présidents de bureaux, on demande aux magistrats, puis aux greffiers, aux avocats, notaires, huissiers…”.

Mais l’offre ne répond pas, cette fois, à la demande. Boycott ? “C’est vrai que les avocats sont souvent sollicités mais il y a un grand malaise dans la profession pour l’instant, cela pourrait être lié”. Du côté de la Ville de Liège, on se prépare donc à pallier ce manque. Comment ? “Je suis personnellement cela au jour le jour”, enchaîne l’échevine, “mon souci étant que les présidents soient bien formés, pour le respect de la démocratie”.

Willy Demeyer, bourgmestre, nous éclaire quant à lui… non sans faire un lien (logique) avec la polémique autour de l’affichage cette année (un seul panneau pour toute la ville). “Nous avons décidé d’augmenter le nombre de bureaux afin de garantir une meilleure proximité”, précise le bourgmestre, “vu la situation, on envisage donc de pallier avec du personnel communal, ce qui va aussi coûter cher”. Du personnel communal mobilisé le 26 mai donc, mais pas avant et donc pas en train de coller des affiches sur des panneaux électoraux. Les partis d’opposition crient au déni de démocratie.

Mais pour le mayeur, qui a toutefois décidé de rencontrer l’opposition la semaine prochaine (la porte reste donc ouverte ou, du moins, entre-ouverte), la priorité reste, c’est sûr, d’organiser correctement la triple élection du 26 mai prochain.

Willy Demeyer poursuit : “Si je dois faire le choix entre une opération lors de laquelle les ouvriers communaux se font malmener et veiller au bon déroulement des élections le jour J, je préfère la deuxième option”.

Quid cependant de l’argument dénonçant un PS qui bénéficie, sans affichage public, d’un réseau plus important pour diffuser son message ? “J’ai envie de dire simplement qu’au PS, on milite sans fanatisme mais sans relâche. Moi je le fais depuis 40 ans et si nous sommes présents c’est parce que nous travaillons. Si les autres partis veulent le faire aussi, ils n’ont qu’à se mobiliser”. Dont acte.