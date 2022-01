Liège: la rue Darchis en travaux et inaccessible à la circulation Liège Aude Quinet Dès ce mardi 1er février, jusqu'au vendredi 4 février. © Google



Dès ce mardi 1er février, jusqu'au vendredi 4 février, la rue Darchis est en travaux (canalisations) et inaccessible à la circulation.



L'accès reste possible jusqu'à 9h chaque jour pour accéder au Lycée St-Jacques.



L'accès reste possible pour les riverains et les livraisons (notamment pour la rue Beeckman).