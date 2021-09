Dans le cadre du chantier du tram à Liège, des travaux d'impétrants sont réalisés rue Ernest Solvay à Sclessin, entre la rampe du pont d'Ougrée et la rue de Berloz (côté impair). Aussi, la rue Ernest Solvay a été mise en sens unique, vers Liège, au niveau de la zone de travaux. Une déviation a été instaurée via la rue de Berloz et le quai Vercour.

Cette situation est annoncée jusqu'à la mi-octobre.

L'arrêt de bus "Sclessin Château" a été reporté au coin de la rue de l'Avenir. Pour les besoins du chantier, des places de stationnement sont temporairement supprimées.

L'opérateur Tram'Ardent précise que les matchs au stade du Standard ne seront pas impactés par ce chantier.

Les prochaines évolutions de phasage feront l'objet d’une communication ultérieure.