La Taverne Saint-Paul, campée dans la rue du même nom, c’est une institution à Liège. Un peu comme le Café Lequet sur la Batte… L’histoire de ces deux établissements Horeca est d’ailleurs liée en ceci que deux frères, Joseph et Guy Stockis, reprenaient en même temps les deux enseignes, en 1992 ! Vingt ans plus tard toutefois, Joseph Stockis, patron de la Taverne Saint-Paul décidait de remettre son vénérable établissement… avec tout ce qu’il “contenait”. Mobilier rétro, bar en cuivre, papier peint jauni par l’exposition au tabac. La Taverne et son âme donc…

Aujourd’hui, cette même Taverne est toutefois à remettre. Encore. La nouvelle se répand en effet comme une traînée de poudre à Liège et d’aucuns craignent qu’il s’agisse d’une conséquence de la crise sanitaire (et des conditions imposées à l’Horeca). Il n’en est rien, même si cette situation n’aide pas…

Nous l’évoquions en 2019 en effet, le repreneur de la Taverne Saint-Paul, Jean-François Lambois, annonçait déjà