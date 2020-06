La Commission des Arts de Wallonie ainsi que la Ville et la Province de Liège se sont associées pour organiser la quatrième édition d’Art Public.

Laquelle triennale, après Namur en 2011, Tournai en 2014 et Charleroi en 2017, prendra place cette année au cœur de la Cité ardente.

18 artistes ont été invités à présenter des œuvres intégrées au tissu urbain du centre-ville.

Aucune thématique n’a été imposée si ce n’est la nécessité de tenir compte de l’environnement architectural, urbanistique et surtout humain des espaces proposés.

Les lieux d'exposition ont été choisis en fonction de leur fréquentation et de leurs significations historiques et sociales.

Un parcours visent à éclairer la ville



Le parcours cherchera à éclairer ce que la ville peut représenter pour ses habitants, ses utilisateurs et ses visiteurs.

Il s’agira aussi d’introduire des éléments de compréhension de Liège, de relever la qualité de son patrimoine et de mettre en perspective son redéploiement.

Et ce précisément au moment où les travaux relatifs au futur tram ainsi que d'autres aménagements bouleversent les espaces partagés.



La sélection des participants a été opérée tant pour la signification contemporaine de leurs recherches que sur base de leur capacité à communiquer avec le grand public.

C'est ainsi que l'on y retrouvera des "talents prometteurs" et des "valeurs sûres", et ce dans une dynamique voulue de savoir-faire, d’audace et d’innovation.

La triennale se déroulera dès le 1er août et jusqu'au 31 octobre prochain à Liège.