Il y a quelques jours, Coralie, une jeune Liégeoise âgée d'une vingtaine d'années a comparu devant le tribunal correctionnel pour de multiples faits d'outrages à agents. A l'audience, elle avait refusé de répondre à la plupart des questions du juge. Le parquet avait requis une peine de probation autonome. “”, avait alors déclaré Coralie. “”. Le tribunal rendra sa décision dans une quinzaine de jours.

Mais la prison, Coralie pourrait voir plus vite que prévu... En effet, jeudi après-midi, elle a été prise en flagrant délit alors qu'elle venait de voler un pantalon dans un magasin de la place Saint-Lambert... en face du palais de justice.

Mais, plutôt que de faire profil bas, Coralie s'est emportée menaçant le vigile et la gérante du magasin de faire appel à ses amis si on appelait la police. La police a quand même été appelée et les amis ne sont pas arrivés...

La jeune femme a donc, une nouvelle fois, été privée de liberté et déférée, vendredi matin au parquet de Liège. Là, son dossier a été mis à l'instruction, avec demande de mandat d'arrêt.