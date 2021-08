Rendez-vous désormais incontournable des amateurs de la note bleue, la douzième édition du rallyeJazz04 au fil de l’eau aura lieu à Liège, le dimanche 29 août.



Tous sont conviés à une balade musicale au cœur de Liège : les spectateurs mélomanes privés de nombreux concerts ces derniers mois, les familles en quête de sortie avec les enfants ou les simples curieux.



Lors de ce dernier dimanche d’août, un parcours de 9 concerts sera proposé dans 6 lieux de la Cité ardente, mettant à l’honneur le jazz sous toutes ses déclinaisons. Du concert jeune public à la jam en passant par des formes inédites ou plus conventionnelles, le Collectif Jazz04 a réuni une brochette d’artistes belges et étrangers. Le rallye permettra également de découvrir pour un prix démocratique de nombreux lieux qui font de Liège, cette ville en effervescence.



Les tickets sont disponibles sur www.jazz04.be/rallye . Les jauges sont limitées et les réservations vivement conseillées.

Les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’évènement seront d’application.

Jazz04 au fil de l’eau est une organisation du Collectif Jazz04 avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Liège, la Ville de Liège, Ça Balance, la CCR/Liège, la Première et Musiq3.

Le parcours

Les Chiroux, Centre culturel de Lièg,e lanceront les festivités avec un spectacle musical destiné aux enfants. Alain Deval, Clément Dechambre et Zineb Benchemsi emmèneront le public dans un voyage narratif et sonore fait d’illustrations, de musique et de costumes à travers la quête d’une petite icône climatique, sauveuse suprême: Souaïko. La suite aura lieu dans la cour de l’Aquilone, avec le trio de Tristan Driessens qui explore les profondeurs de la musique orientale avec finesse et authenticité.



En début d’après-midi, les spectateurs auront le choix entre plusieurs propositions. Se rendre à la Boverie, pour un duo père-fils: The Gallands, celui de Stéphane à la batterie et d’Elvin Galland aux claviers, pour un répertoire qui associe hip-hop, jazz, R'n’B, électro, pop, breakbeat et funk. Deux sets sont proposés pour ce concert, soit à 14h, soit à 15h30. Une autre option sera de rejoindre L’An Vert, pour un double concert: Laniakea, le duo aventureux de Jeroen van Herzeele et Nicolas Chkifi suivi du trio De Beren Gieren dont les mélodies hypnotiques lorgnent du côté de la musique minimaliste. Le parcours invite ensuite à retourner à La Boverie pour retrouver le duo de Diederik Wisselsau piano et d'Andreas Polyzogopoulos à la trompette pour un voyage dans leurs univers, à travers une sélection de compositions récentes des deux artistes.



En début de soirée, direction le centre-ville et la cour de la brasserie Sauvenière avec, à nouveau, deux concerts. D’abord, le projet solo du batteur João Loboqui qui explore avec finesse les innombrables possibilités sonores d’une batterie. Ensuite place au trio de Manuel Hermia, The Love Songs qui revisite quelques-uns des plus beaux standards de Broadway, avec la chaleur intimiste d’une formule sax-piano contrebasse. Rendez-vous pour terminer cette journée au Jacques Pelzer Jazz club au Thier-à-Liège, dernier lieu mythique du jazz liégeois, pour conclure en beauté cette 12e édition avec le trio de la chanteuse Natashia Kellya ccompagné d’un·e invité·e surprise.