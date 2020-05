Parcourez en équipes la circonférence de la terre, soit 40 000 km!

L'édition 2020 du Batirun devait se dérouler en ce mois de mai, au départ de l'académie Robert Louis Dreyfus au Sart-Tilman. Plusieurs centaines de coureurs issus du secteur de la construction, rassemblés en équipes, auraient dû y prendre part, le succès étant grandissant d'année en année... Mais en raison du contexte sanitaire actuel et des incertitudes qui planent quant à un éventuel report, l'édition 2020 n'aura pas lieu! Du moins pas physiquement...

En effet, si l'événement tel qu'on le connaît est reporté à 2021, l'édition 2020 est organisée d'une manière quelque peu différente... "Étant donné que nous accordons énormément d’importance au Batirun et aux belles valeurs qu’il véhicule au sein des entreprises, nous avons eu l'idée de transformer l'édition 2020 en un challenge virtuel d'un mois à travers la plateforme atlasGO. Nous tenions également à mettre en avant la solidarité et ainsi aider une bonne cause, raison pour laquelle la moitié de toutes les inscriptions sera directement reversée à diverses associations", précise-t-on du côté de l'organisation.

Le principe reste le même puisqu'il s'agit de vivre une expérience avec les collègues mais, cette fois, de manière virtuelle. Le Batirun 2020 se déroulera ainsi durant un mois, du 1er au 30 juin. Formez vos équipes (trois collègues de la même entreprise) pour, ensemble, atteindre le premier objectif, à savoir atteindre collectivement la circonférence de la terre (40 000 km)! "Le covid 19 n'a pas de frontière, nous voulons donc accomplir cet acte symbolique ensemble". Deuxième objectif: parcourir en équipe la plus grande distance en un mois.

Les inscriptions se clôtureront le 25 mai. Pour les équipes déjà inscrites et qui avaient déjà payé, elles sont converties en virtuel et un bon à valoir de la différence de prix sera fourni pour l'année prochaine.

Plus d'infos et inscriptions sur www.batirun.be.