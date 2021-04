Le tribunal a décidé de demander l’avis d'un centre spécialisé pour accorder de possibles conditions probatoires pour un homme âgé de 40 ans, qui encourt six ans de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des attentats à la pudeur, des coups et blessures sur les trois enfants de sa compagne et un viol sur l’aînée, âgée de 8 ans.

Les faits auraient été commis lorsque la compagne de l’intéressé, mère de famille, travaillait et que l’homme s’occupait des deux filles et un garçon de la dame. Le quadragénaire nie les faits mis à sa charge. Il se décrit lui-même comme quelqu'un d’autoritaire, mais nie la plupart des accusations de coups, mais aussi les attentats à la pudeur et de viol. En février 2017, une plainte a été déposée par la mère des enfants.

En effet, après sa rupture avec l’homme les enfants lui auraient expliqué ce que leur beau-père leur faisait subir en son absence. Ils ont décrit des insultes, des brimades, des gifles, mais aussi des coups de pied et des bousculades. Ils auraient été obligés de montrer leur sexe à l’homme qui aurait exigé de savoir si ils étaient correctement lavés.

Les fillettes ont déclaré qu’elles devaient écarter les jambes devant leur beau-père. L'ainée a expliqué que lors d’un de ces épisodes, l’homme aurait introduit un doigt dans son vagin, ce qui est constitutif d’un viol. "Je suis choqué de ce qu’elle dit", a déclaré le prévenu lors de la première audience. " Je n’ai jamais fait une chose pareille. C’est vrai que je suis autoritaire, mais cela se passait bien", a estimé l’homme. "J’ai déjà mis une fessée à ma fille, mais ce n’est pas ce qui est décrit là. C’est une claque thérapeutique, c’est pour saisir l’enfant."

La fille de l’homme a expliqué qu'il était particulièrement violent avec les enfants de sa compagne. L’ainée des enfants de sa compagne est déjà retournée à l’école avec un hématome à l'oeil. "Je l'ai surprise alors qu'elle regardait par le trou de la serrure. Je lui ai mis une claque et je l'ai attrapée avec mon alliance."

Le tribunal a rendu un jugement dans lequel il mandate un centre spécialisé qui devra déterminer si des mesures probatoires auraient un effet positif sur le suspect. La décision a été remise dans l’attente de cette expertise.