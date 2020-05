Ce lundi 11 mai, les commerces sont à pied d'oeuvre dans l'hypercentre de Liège. Près de 2 mois de déconfinement... les commerçants s'attendent à un rush dès cette semaine. Dans ce contexte, les règles liées au port du masque sont clairement trop floues estime le CDH. Raison pour laquelle le CDH de Liège demande dès à présent au bourgmestre de renforcer les règles liées au port du masque à liège.

"En effet bien que la majorité des Liégeois-es continuent de respecter strictement les mesures décidées par le Conseil National de Sécurité, nombre d’entre eux se laissent tenter par un dangereux relâchement, notamment en ne respectant plus la distanciation sociale. Ce relâchement met leur santé en danger, mais aussi celle des autres, dont celles et ceux qui respectent les règles à la lettre. Nous refusons que l’incivilité de certain-e-s puissent être la source de décès", indiquent Carine Clotuche, Benoît Drèze et Benjamin Bodson, conseillers communaux.

Vu la confusion qu règne à l'égard du port du masque dès lors, le CDH de Liège estime que pour une ville commerçante, "nous avons besoin de règles claires capables de garantir la santé de toutes et tous. Et compte tenu du fait que la Ville de Liège met des masques à disposition de chacun, la Ville peut attendre de nous qu'on les porte".

Le CDH demande d'imposer à Liège, à toute personne âgée de 12 ans ou plus, "de toujours avoir avec soi un masque (ou équivalent), afin de pouvoir le porter si d’aventures cette personne se trouve confrontée à une situation où elle n’est pas en mesure de respecter la distanciation sociale (bien que celle-ci reste souhaitable même avec un masque) ; le port du masque (ou équivalent, tel une écharpe) dans les commerces et dans les lieux où la concentration de personnes rend difficile la distanciation sociale, tel l’hyper centre".

Pour le CDH toujours, le port du masque "devrait devenir un réflexe dès que l'on sort de chez soi, au moins pendant quelques semiaines [...] C’est un geste faiblement contraignant, qui peut sauver des vies, et rendre service aux commerçants et à toutes les personnes en première ligne, y compris les professionnels de la santé qui continuent leur courageux combat".