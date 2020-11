Le Centre spatial de Liège(CSL) teste actuellement le tout premier prototype d'un des télescopes de haute précision qui sera assemblé dans le cadre de la mission scientifique européenne Plato. Au total, ce sont 26 télescopes que les scientifiques liégeois doivent aligner et tester. Ils seront intégrés à un observatoire spatial dans le but d'identifier des planètes similaires à la Terre. Le projet scientifique Plato, pour "Planetary Transits and Oscillations of stars", est une mission européenne (ESA) aux enjeux considérables puisqu'elle a pour objectif de scruter la voûte céleste à la recherche d'exoplanètes de type terrestre situées dans des étoiles proches et de déterminer si notre système solaire constitue une exception dans l'univers.

Pour y arriver, 26 caméras de haute précision doivent être assemblées sur un observatoire spatial qui sera lancé en 2026 et placé en orbite. Ce sont les images provenant de ces 26 instruments qui permettront de recueillir, notamment par photométrie, des données sur les planètes situées dans d'autres systèmes solaires.

Dans le cadre de ce projet, les scientifiques liégeois sont responsables de l'alignement et des tests de vibration sur ces caméras de haute précision. Ils assemblent les différentes parties de celles-ci de telle sorte que les images soient les plus nettes possibles. "On doit placer les lentilles pour que les images soient positionnées au bon endroit sur les détecteurs", explique la project manager Aline Hermans. L'automatisation de l'alignement est effectuée grâce à un algorithme spécialement conçu pour cette tâche.

"Nous sommes pour l'instant au début du projet", continue la scientifique du CSL. Après avoir effectué l'alignement et assemblé tous les éléments, la caméra devra en effet être placée dans un pot vibrant qui simulera les chocs liés au décollage de la fusée afin d'être sûr que les instruments ne soient pas déréglés quand cela se produira.

Plusieurs autres prototypes devront être créés et testés avant de lancer l'assemblage des 26 télescopes qui seront envoyés dans l'espace. Une étape qui est prévue pour 2023-2024 et qui constituera le gros du travail. Le budget du CSL est de 4,5 millions d'euros étalés sur près de cinq ans.