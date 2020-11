Si les salles de cinéma vous manquent, voici une initiative qui pourrait vous plaire... Les Grignoux ont, en effet, intégré un nouveau projet de diffusion de films à domicile pour les familles durant le confinement. Ce qui, au-delà du plaisir de visionner un film, permet de soutenir les salles de cinéma !

Ces diffusions auront lieu chaque vendredi, entre 18 h et 21 h. Ce concept, nommé Cinépilou, propose un film pour enfants (3-6 ans ou 6 ans et +) qui sera accompagné d'un carnet d'activités à réaliser en famille (bricolages, recettes, lectures...). La première diffusion est prévue ce vendredi avec La Chouette entre veille et sommeil. Par une soirée de pleine lune, la Chouette du cinéma se pose sur sa branche et salue les enfants. Elle se présente comme une voyageuse qui récolte, en écoutant le soir aux fenêtres des maisons, les histoires que les parents racontent à leurs enfants. Il s'agit d'un film destiné aux plus jeunes dès 3 ans.

Le vendredi 27 novembre, c'est un film pour les 6-12 ans qui sera diffusé. Pachamama raconte les aventures de deux petits Indiens de la Cordillère des Andes qui partent à la poursuite du totem protecteur de leur village, qui a été confisqué par les Incas. Le vendredi suivant, ce sera à nouveau un film pour les 3-6 ans et ainsi de suite.

Les tickets, un seul par famille, sont disponibles sur le site Internet www.grignoux.be. Le tarif est fixé à 5 € (de base) ou 7€ (de soutien).

A l'achat de votre ticket, vous recevrez deux liens uniques, l'un pour accéder au film et un autre pour les fiches d'activités.

Il ne vous reste plus qu'à vous installer confortablement... dans votre divan!