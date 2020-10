Le Labo Cita Drive du CHR de la Citadelle, qui a ouvert début août un centre de dépistage Covid-19 sur le parking P+R à Liège (sortie Vottem), doit à nouveau revoir ses heures d’ouverture à la baisse, a-t-on annoncé au CHR de la Citadelle, désormais, il sera fermé les week-ends (il était jusqu’à présent ouvert le samedi matin).

"Nous sommes toujours à plus d’un millier de tests par jour, malgré la fermeture du ‘drive’ les après-midi, et notre volonté est d’envoyer les résultats aux patients dans les 24 à 48h maximum, afin que les personnes infectées puissent directement observer une quarantaine stricte et éviter la propagation du virus", explique Jean-Marc Minon, chef de service du laboratoire. Il s'agit donc de permettre aux technologues de laboratoire de maintenir le rythme tout comme au niveau administratif où la charge est qualifiée de "démentielle".

"Ne plus prélever le samedi va permettre au laboratoire d’épurer le week-end les analyses restées en souffrance et de recommencer la semaine en étant à jour", poursuit Jean-Marc Minon. "Avertir quelqu’un qu’il est positif plusieurs jours après son test n’a aucun sens, car durant ce temps, il aura certainement contaminé beaucoup d’autres personnes".

Au niveau du taux de positivité des tests, celui-ci est en augmentation constante : on flirte désormais avec 9 à 10%, contre moins de 5% début septembre...

Le Labo Cita Drive accueille donc les patients du lundi au vendredi de 7h30 à 13h, sur le parking P+R de Liège (sortie Vottem). Pour les personnes n’ayant pas de prescription, un médecin est présent sur le site pour une consultation préalable (emprunter la file réservée aux piétons). Pour être testé (à pied ou en voiture), il faut impérativement être en possession de sa carte d’identité et d’une prescription médicale en format papier.

A noter qu’après avoir réceptionné fin septembre une machine supplémentaire pour traiter davantage de prélèvements en même temps, le CHR de la Citadelle devrait s’équiper d’automates dans les semaines qui viennent afin de répondre, de manière innovante, au surcroit de travail. Le laboratoire du CHR de la Citadelle emploie une centaine de personnes, dont une dizaine d’entre elles est affectée à l’analyse des tests Covid. Il est en activité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.