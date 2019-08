Aux alentours de 20 h 30 ce jeudi, la police a été appelée à se rendre dans le parc de Cointe, entre le boulevard Kleyer et l’avenue de l’Observatoire, à proximité du lieu-dit "le point de vue", sur les hauteurs de Liège. Une promeneuse, qui avait emprunté un raccourci en coupant par le parc, était tombée sur un corps partiellement calciné et en état de décomposition avancé.

Le parquet de Liège et un juge d’instruction sont descendus sur place. Une enquête, désormais dans les mains de la police fédérale, a été ouverte, et le dossier mis à l’instruction. "La piste criminelle est fortement privilégiée", relate Renaud Xhonneux, porte-parole du parquet de Liège. "Il s’agit du corps d’une femme adulte. Le décès remonte déjà à un certain temps : on estime entre deux et quatre mois. Si le corps semble avoir bel et bien été brûlé sur place, on ignore pour l’instant si le décès s’est produit ou non sur les lieux de la macabre découverte. La priorité est de parvenir désormais à identifier le corps."

Cependant, au vu de l’état de décomposition avancé du corps partiellement calciné, l’identification risque d’être difficile, et en tout cas de demander du temps. Le travail du médecin légiste et du DVI (service de la police fédérale chargé de l’identification des victimes) sera tout d’abord de déterminer "s’il y a une correspondance entre une personne qui a été signalée disparue et des éléments que l’on pourrait retrouver sur le corps de la défunte , ce qui nous permettrait de l’identifier", ajoute le porte-parole du parquet.

Une autopsie devait être en outre réalisée ce vendredi, notamment afin de tenter de déterminer si le corps présente des traces de coups ou de blessures ayant précédé la mort. Ce qui pourrait permettre d’y voir un peu plus clair dans une enquête qui s’annonce particulièrement ardue…