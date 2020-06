Pour réduire la fracture numérique

Le CPAS de Liège lance aujourd'hui un appel aux dons d'ordinateurs portables afin de permettre à certains bénéficiaires de disposer de matériel informatique, leur permettant ainsi d'être connecté et de poursuivre un programme d'apprentissage ou les démarches pour accéder à un emploi ou une formation. Les jeunes qui ont un projet de réinsertion professionnelle sont particulièrement ciblés par cette action.

"La fracture numérique reste une réalité. Avec la crise sanitaire actuelle, les personnes n’ayant pas accès aux technologies de l'information et de la communication sont encore plus désavantagées qu’auparavant", indique-t-on au CPAS de Liège. "Les inégalités se creusent et touchent directement nombre de bénéficiaires du CPAS".

Et puisque "l'accès au numérique constitue aujourd'hui un préalable nécessaire dans les démarches d'insertion socio-professionnelle", le CPAS lance cet appel aux dons :

"Vous êtes une entreprise ou un particulier ? Vous disposez d'un ou plusieurs PC portables non utilisés et en bon état ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et pour organiser les modalités pratiques de transfert. Pour pouvoir les employer rapidement et efficacement, nous cherchons en priorité des ordinateurs portables : âgés de moins de 10 ans ; disposant d'un écran de minimum 13'' (33cm) ; pouvant se connecter au wifi ; avec une mémoire vive de 8Gb et un disque dur de 128 Gb... Les ordinateurs seront reconditionnés avant utilisation. En cas de doute, contactez-nous!"