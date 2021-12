L’enquête concernant un dossier de faux, usage de faux et détournements d’armes en est au stade du renvoi de la procédure

Ce mardi, la chambre du conseil de Liège a examiné le dossier à charge de Jean-Luc Stassen, 61 ans, le directeur du banc d’épreuves de Liège, mais aussi un employé et le comptable du banc d’épreuves en vue d’un possible passage devant une juridiction de fond dans le cadre de suspicion de faux, usages de faux et détournements d’armes.