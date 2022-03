Après deux ans de fonctionnement, le Labo Cita Drive de Vottem fermera ses portes en fin de semaine.

Le 10 mars 2020, alors que nous sommes au début de la pandémie, le laboratoire de la Citadelle avait innové en proposant de se faire tester tout en restant dans sa voiture.

“Nous avons été les premiers en Europe à expérimenter le concept”, explique Jérôme de Machin, chef de service adjoint du LaboCita et à la base du projet. “Il s’agissait de soulager les médecins généralistes qui étaient fortement sollicités. En ouvrant un ‘drive’dans le parking de la Citadelle, nous pouvions ainsi absorber un flux important de demandes”.

Le premier jour, les équipes vont tester… 69 personnes. “Cela nous paraissait énorme à l’époque, sans se douter de la suite”. © Cidatelle

Ce premier drive va perdurer jusque fin juillet 2020. Au vu du nombre de cas qui explose, décision est prise de migrer jusqu’au parking P + R à Vottem. “Il a fallu monter une structure pérenne, facile d’accès, capable d’absorber un large trafic – voiture et piéton – en respectant les mesures de distanciation et avec un peu de confort pour les équipes”, détaille le Dr Jean-Marc Minon, chef de service du LaboCita. “Ce fut un projet d’ampleur, comme jamais nous ne l’avions imaginé : près de 200 préleveurs sur deux ans, 6 médecins pour la coordination, une dizaine d’autres en renfort de nos propres effectifs, plus de 70 collaborateurs administratifs qui ont encodé jour et nuit pour que les patients obtiennent leur résultat le plus vite possible,… Nous avons également investi dans de nouvelles machines pour répondre aux pics et réduire le délai d’analyse. Le LaboCita a fait preuve d’une flexibilité et d’une ingéniosité exemplaires, dans une situation réellement extraordinaire”. © Cidatelle

Ouvert 6 jours sur 7, et même certains jours fériés (comme le Nouvel An), le drive a réalisé un nombre impressionnant de tests : “Plus de 140 000 échantillons prélevés sur un total de 510 000 analysés par le LaboCita en deux ans. Outre Vottem, notre laboratoire a également géré les tests Covid provenant du centre des Guillemins, celui de la place de l’Yser, d’autres hôpitaux comme le Valdor, nos propres patients”, analyse le Dr Henry Paridaens, responsable du secteur de biologie moléculaire.

À Vottem, le record quotidien a été observé le 23 novembre 2021, avec 1 009 tests. En termes de positivité, on a frôlé les 60 % certains jours, principalement durant les mois d’automne et d’hiver. “Ces derniers jours en revanche, on dénombrait moins d’une centaine de tests quotidiennement sur le parking P + R, ce qui a poussé le LaboCita à doucement fermer le drive”.

La fermeture du drive signifie-t-elle la fin de la pandémie ? “Pas du tout”, tranche le Dr Minon. “Par contre, nous abordons désormais la maladie différemment, notamment grâce à la vaccination qui a permis de dégager l’horizon. Il faudra être très prudent dans les mois qui viennent pour garder le virus sous contrôle”.

Dès lundi prochain, pour les personnes ayant encore besoin d’un test Covid, par exemple pour certains voyages ou une pré-hospitalisation, le centre de dépistage des Guillemins – cogéré également par la Citadelle et le Glamo, association des médecins généralistes – reste accessible (à pied), du lundi au samedi. L’ensemble des centres de prélèvements LaboCita (une quarantaine en province de Liège) propose également ce service.