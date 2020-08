Willy Demeyer a pris un arrêté communal en ce sens

Le Bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a tenu ce lundi, en présence de l’Echevin de l’Instruction publique Pierre Stassart, une réunion du Collège communal pour faire un dernier point avant la rentrée des classes.

Willy Demeyer est bien conscient que pour une partie des parents et des enseignant.e.s, une appréhension légitime restera présente durant les premiers jours de la rentrée.

Raison pour laquelle, le Bourgmestre a souhaité qu’un rappel des règles de port du masque sur l’espace public, aux arrêts de bus et dans les transports en commun soit fait.

Au niveau scolaire, le Bourgmestre a pris un arrêté pour rendre obligatoire le port du masque :

sur 30 mètres de part et d’autres de toutes les entrées d’écoles maternelles et primaires situées sur le territoire de la ville. Cette obligation concerne les jours de classe et doit être appliquée aux horaires suivants : 7h30 – 9h, 12h-14h et de 15h -16h30.

Pour les établissements secondaires et de l’enseignement supérieur, le masque est obligatoire de part et d’autre de chaque entrée sur une distance de 50 mètres.

Afin d’assurer une rentrée scolaire dans les meilleures conditions dans l’enseignement communal liégeois, l’Échevin Pierre Stassart, a précisé qu’un site web a été mis en place afin de faciliter la communication entre les écoles fondamentales, secondaires et le Département de l’Instruction publique. Ce site sera le principal canal d’information et il sera également possible, pour les Directions des écoles, d’y télécharger les affiches reprenant les gestes barrières. Pierre Stassart a également demandé que le travail des CPMS se focalise sur la lutte contre le décrochage scolaire.

Les séjours à l’étranger sont suspendus. Les activités pédagogiques extra-muros sont néanmoins maintenues dans la mesure où les précautions nécessaires peuvent être appliquées.

Par ailleurs, Willy Demeyer a également souhaité qu’un courrier soit adressé à toutes les Directions des écoles secondaires de tous réseaux afin de leur demander de sensibiliser les adolescent.e.s au respect des mesures de précaution aux moments d’entrée et de sortie de l’établissement ainsi que lors des sorties du temps de midi.

Il est essentiel que chacun et chacune agissent de manière responsable afin de se préserver et préserver ses proches des conséquences d’une contamination au coronavirus.