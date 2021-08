Le tribunal correctionnel de Liège vient d’acquitter au bénéfice du doute une mère de famille liégeoise chez laquelle la police a découvert des armes à feu, mais aussi un chargeur qui avaient été amenés sur place par Oussama, 31 ans, un fugitif recherché par la police des Pays-Bas. Ce dernier a pour sa part écopé de 30 mois de prison ferme; Le 29 novembre 2017, la police s’est rendue dans un immeuble de Liège à la suite d’informations reçues selon lesquelles des chargeurs de Kalachnikov étaient cachées dans les caves. Arrivés sur place, les policiers se sont rendus dans les caves.Ces dernières étaient accessibles à tout le monde qui rentrait dans l’immeuble. Les inspecteurs ont retrouvé sur place un sac de sport dans lequel se trouvaient quatre chargeurs courbés de Kalachnikov et une baïonnette.

Les policiers ont alors décidé d’identifier les occupants de l’immeuble. Vers 14h30, les policiers ont remarqué qu'une dame venait de regagner son appartement situé au premier étage de l'immeuble. Peu avant, les inspecteurs avaient frappé à la porte de cet appartement sans obtenir de réponse. Selon les policiers, la dame adoptait un comportement qu'ils décrivent comme consistant à tenter de dissimuler la présence d’un tiers à l'intérieur de l'appartement. En effet, elle aurait utilisé sa fille de trois ans qu’elle tenait dans ses bras pour masquer la vue et ne pas obtempérer à leurs injonctions de se déplacer et de ne pas entraver le passage. Étant donné la découverte réalisée un peu plus tôt dans les caves, les policiers ont pénétré dans l'appartement.

Un individu, identifié ultérieurement comme étant Oussama, est parvenu à quitter les lieux en sautant par la fenêtre de la salle de bain. Par la suite, l'intéressé n'a jamais pu être localisé. Il a été condamné par défaut. Dans l'appartement, les policiers ont découvert neuf cartouches de calibre douze qui se trouvaient dans le divan du salon. Dans la salle de bain, les inspecteurs ont également retrouvé un Riot-Gun de calibre douze muni de trois cartouches. Il était prêt à l’emploi. Dans la chambre, les inspecteurs ont mis la main sur une visée laser, un pistolet d'alarme de calibre 8 mm avec chargeur, deux cartouches qui se trouvaient sur la table de nuit ainsi qu'un faux billet de cinq cents euros. L'habitante des lieux a été directement entendue.

Elle a confirmé qu'elle résidait bien à l'adresse avec ses deux enfants. Elle a expliqué qu'elle était divorcée de leur père. Elle avait rencontré un an auparavant un certain Akram qui s’est présenté comme un garagiste d'origine tunisienne né aux Pays-Bas. Elle a expliqué que le jour des faits elle avait quitté son appartement en vue de subir une petite intervention chirurgicale. Lors de l'intervention policière, elle n'avait pas pensé que l’homme allait prendre la fuite. Elle n'avait aucune explication relativement à la présence de Riot-Gun dans son appartement et ne l'avait jamais vu auparavant.

Elle a précisé qu'elle avait peut-être été amenée pendant son absence. Elle a expliqué que le pistolet d'alarme lui appartenait. Les autorités néerlandaises ont informé que le suspect est connu pour de nombreux faits délictueux dans des infractions à la législation sur les armes. La suspecte a déclaré que lorsqu'elle était entrée dans son domicile, elle avait découvert l’arme dans la salle de bain. Elle avait touché l'arme pour savoir de quoi il s'agissait et qu'elle ne l'avait pas signalée aux policiers parce qu'elle était complètement tétanisée. Elle a également présenté aux enquêteurs un permis de conduire au nom d’Akram. Le tribunal a estimé qu'il n'était pas certain que la dame était au courant que les armes se trouvaient chez elle, mais aussi qu’il était probable que le faux appartiennent bien au suspect.