Un homme âgé de 89 ans encourt une peine de 8 mois de prison avec sursis probatoire pour avoir commis des outrages publics aux bonnes moeurs. En réalité, l’homme a un comportement pour le moins étonnant qui entraine des désagréments à ses voisins puisqu’il a pris pour mauvaise habitude de se promener nu dans son jardin, mais aussi dans le quartier…

Un comportement qui, on le comprend, indispose les voisins, d’autant que certains ont de jeunes enfants. Plusieurs voisins l’ont également aperçu en train de se masturber, ce qu’il a formellement démenti. De premiers faits sont intervenus dans le courant de l’année 2002. Les voisins qui ont été témoins des faits, parfois en présence d’amis, étaient fort embarrassés.

En effet, l’octogénaire se promenait nu dans son jardin, mais aussi dans les bois environnants, mais aussi sur des chemins et les trottoirs de la commune. Parfois, il a été vu par des mineurs d’âge. Une réunion a eu lieu entre les voisins, la police a été avertie. L’octogénaire a admis les faits et promis qu’on ne l’y reprendrait plus.

Mais en 2015, le liégeois a recommencé à adopter des comportements exhibitionnistes. Cette fois, il a déclaré que son épouse allait lui chercher ses vêtements et qu’il était en train de s’habiller lorsqu’il avait été vu.

Malheureusement, en 2020, l’homme a recommencé de plus belle. Entendu par la police, il a expliqué qu’il ne s’était promené nu que dans son jardin et qu’aucun voisin ne s’en n’était plaint auprès de lui. Une déclaration qui ne correspond pas avec les éléments recueillis par les policiers sur le terrain.

Le suspect n’a pas pu se présenter devant le tribunal car il ne peut se déplacer à cause de soucis de santé. L’expert psychologue qui l’a rencontré a estimé que l’homme reconnaissait ses pulsions mais les minimisait. La défense a estimé que le prévenu avait agi en état de contrainte irrésistible dû à son état de santé. En effet, l’homme serait atteint de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années et son état neurologique serait altéré. Jugement en janvier prochain.