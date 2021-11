Pierre (prénom d’emprunt pour protéger l’identité des victimes) un liégeois âgé de 82 ans a écopé d’une peine de sept ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir violé, débauché et commis des attentats à la pudeur sur ses deux petites filles âgées de 4 et 9 ans en juillet et octobre 2018. Les deux cousines ont décrit des scènes de viol commises par leur grand-père. Il avait notamment couché la fillette âgée de quatre ans sur la table de la cuisine avant de la pénétrer avec un bic au niveau du vagin et de l’anus. La fillette a fait des déclarations précises allant jusqu’à donner la couleur du bic et expliquer qu’il y avait du café sur la table. Le café avait d’ailleurs provoqué des tâches sur ses vêtements.

L’autre fillette a expliqué que son grand-père l’avait touchée aux parties intimes et qu’il l’avait obligée à lui toucher le sexe. Il a fait regarder des vidéos pornographiques et des dessins pornographiques aux fillettes pour selon lui “faire leur éducation sexuelle.” L’homme qui était témoin de Jéhovah a depuis été exclu de la communauté depuis la découverte de ces faits. Interrogé concernant le viol commis sur sa petite fille, le suspect a prévenu ne pas se souvenir des faits. Il a présenté des aveux plus que partiels concernant certaines des accusations. Un expert a estimé que les récits des fillettes étaient hautement crédibles. Le tribunal a retenu l’extrême gravité des faits, mais aussi le manque de prise de conscience de l’intéressé et le risque élevé de récidive.

Selon l’expert, Pierre a une personnalité manipulatrice d’une grande perversité. Etant donné la hauteur de la peine, le risque de récidive et la personnalité du condamné, le tribunal a également plaidé son arrestation immédiate.