Et ce pour assurer un contrôle des élus sur la gestion de la crise.



En ces temps de crise liée au coronavirus, le PTB entend jouer son rôle d’opposition de façon constructive et il en va de même selon lui au niveau communal.



Sophie Lecron, cheffe de groupe PTB à Liège, comprend les mesures sanitaires décidées par le gouvernement fédéral mais fait des propositions alternatives.

"Tout d’abord, il y a l’exemple de Gand où les élus ont installé, en un jour à peine, un système digital pour tenir les commissions et la réunion des chefs de groupe. Cela fonctionne très bien et ils vont utiliser ce système pour le conseil communal, avec plus de 50 personnes. Si la seconde ville de Flandre peut garantir ça pour ses 248 000 habitants, la Ville de Liège peut forcément faire de même pour les près de 200 000 Liégeoises et Liégeois".



Pour le PTB, si les mesures décidées sont légitimes, un contrôle des élus sur la gestion de la crise est nécessaire car la majorité doit pouvoir être contrôlée.

"Il est essentiel que la Ville utilise tous ses moyens pour garantir l'approvisionnement en matériel et la protection du personnel médical qui est en première ligne, dans les maisons de repos, dans les maisons médicales... Il faut aussi une ligne téléphonique de soutien aux personnes seules, isolées, pour qu'elles puissent avoir un interlocuteur à l'écoute qui puisse rompre la solitude, vaincre la détresse et aider à résoudre les problèmes urgents de ces personnes désemparées…".



Le PTB veut également aller plus loin. Les travailleurs, s'ils ne peuvent pas se rendre utiles, devraient selon lui pouvoir bénéficier d'une dispense de service.



Enfin, il est demandé au bourgmestre d’accorder une attention particulière aux plus démunis qui sont les plus à risque face à la contamination mais aussi les plus impactés par les conséquences du confinement. Le PTB souhaite qu’à chaque contact avec les structures existantes, un état des lieux soit établi et selon les besoins, mettre à disposition un soutien d’urgence aux associations liégeoises de terrain.