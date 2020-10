Bonne nouvelle pour les automobilistes et cyclistes liégeois: les travaux sur le quai des Ardennes sont terminés entre les ponts de Fétinne et Belle-Ile. La circulation véhiculaire s'effectue désormais sur une bande dans chaque sens tandis que la circulation des bus et vélos s'effectue également sur une bande dans chaque sens. La police locale de Liège vous invite à être attentifs au nouvel aménagement de la voirie et à la nouvelle signalisation pour vous insérer correctement sur cet axe repensé pour favoriser la mobilité douce!