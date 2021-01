C’est une bonne nouvelle que partage avec nous Philippe Schutters, le vétérinaire communal de Liège qui a sauvé un renard qui avait chuté dans l’eau à Liège après avoir été empoisonné. En effet, l’animal se porte beaucoup mieux et semble sorti d’affaire ! Pour rappel, ce lundi 25 janvier dans après-midi, les pompiers de l’Animal Rescue Team de la zone Hesbaye et les pompiers de la zone de Liège sont intervenus pour le sauvetage d’un renard qui se trouvait en mauvaise posture dans les eaux du barrage de l’île Monsin.

Il était 14:22 lorsque les secours ont été avertis qu’un renard était en train de se noyer dans les eaux du barrage de l’île Monsin. Un fait qui n'est pas courant car l'animal est en général plutôt prudent. Les pompiers ont sorti l’animal de l’eau. Le renard a été emmené chez Philippe Schutters, le vétérinaire communal de Liège."Il était en grave hypothermie », a expliqué le vétérinaire. « Il n'est pas courant qu'un renard tombe ainsi dans l'eau. Il était en hypothermie. Il s'est réchauffé. Mais il est apparu qu'il y avait un autre problème. En effet, l'animal a été empoisonné ! Le renard convulsait. "

Ainsi, une personne malintentionnée a probablement répondu du poison de type Temik et le renard l'a ingéré. "Ce produit est interdit à la vente depuis un certain temps, mais certaines personnes en ont gardé des stocks. Ce genre de produit peut-être ingéré par n'importe quel autre animal, mais aussi des humains. Il est donc très dangereux", termine le vétérinaire. Quelques jours plus tard, le renard se porte mieux et semble tiré d’affaire ! Lorsqu’il sera totalement remis sur pied, il pourra être relâché dans la nature.