C'était ce samedi... mais pas que

Ce samedi 20 juin a marqué le retour au centre-ville de la manifestation "Place aux livres". Soit la 13e édition de cet événement très attendu par les amoureux des livres.

Celle-ci s'est déroulée sur la place Saint-Étienne, à l'arrière des galeries Saint-Lambert, au milieu du piétonnier, "le meilleur endroit pour accueillir en toute sécurité les amateurs de livres", précise-t-on à la Ville.

Ce sont 13 bouquinistes de la place qui ont pu exposer leurs différents ouvrages et bandes dessinées. L'objectif est d'aller à la rencontre des bibliophiles en dehors des brocantes spécialisées. Cet événement permet, comme lors d'une brocante spécialisée ou classique, de dénicher des ouvrages inédits ou méconnus à des prix attractifs. Tous les genres et toutes les thématiques sont proposés.

Durant cet été, l'événement sera à nouveau organisé, aux dates suivantes : les 4 et 18 juillet, les 1er et 22 août et les 5 et 19 septembre.