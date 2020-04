Il viendra remercier et soutenir le personnel soignant

Vendredi, le roi Philippe fera le déplacement jusqu’en Cité ardente. Il se rendra à l’hôpital de la Citadelle afin d’y encourager le personnel soignant pour son travail quotidien dédié à la lutte contre le Covid-19. Une visite qui, sans nul doute, fera plaisir au personnel qui se dépense sans compter pour sauver des vies, pour sauver nos vies ou celles de nos proches.

Ce type de visite royale ne sera pas une première. Le 7 avril dernier notre Souverain s’était rendu l’UZ Bruxelles pour la même raison. La visite liégeoise devrait d’ailleurs suivre le même schéma. A Bruxelle, Philippe avait pu bénéficier d’une visite guidée des différents services non-Covid-19 et avait longuement remercié les soignants. La visite du roi Philippe avait démarré au sein de l’unité des soins intensifs où le chef de service lui avait présenté une pièce nouvellement aménagée et destinée à la prise en charge des enfants.

Le Roi avait également reçu une démonstration du fonctionnement d’un respirateur. Il avait ensuite rencontré plusieurs médecins et infirmières qui lui avaient fait part de leur travail intense et de l’impact que ce dernier avait sur eux. Le souverain avait salué leurs efforts quotidiens et exprimé sa reconnaissance pour les soins que le personnel soignant prodigue tous les jours.

Rappelons que les rassemblements sont interdits, tout comme les déplacements non-essentiels. Pas question donc de se rendre à la Citadelle pour y applaudir notre Souverain.