Ce jeudi 14 octobre, Basse-Meuse développement ASBL organisera la 4e édition du SAMS-Salon des Métiers de l’Industrie sur le site de Liège-Trilogiport.Après une année 2020 chaotique pour le monde industriel, plus de 85 exposants se donneront rendez-vous au SAMS #04 avec l’envie de se retrouver et de montrer au plus grand nombre leur savoir-faire mais aussi la vitalité, le potentiel d’innovation et la capacité de résilience de l’industrieliégeoise.Pour son retour, le SAMS fera peau neuve, avec un nouveau lieu et un nouveau format.

Le SAMS prendra ses quartiers au Trilogiport (Bâtiment Tempo Log) "afin d'accueillir plus d’exposants et de public dans des conditions optimales", explique l'ASBL.



Deux événements



Le SAMS proposera deux évènements en un :Une partie grand public : "Le SAMS des Talents", de 10h à 16h, à destination des élèves, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emplois et personnes en réorientation professionnelle. L'objectif ? Découvrir la réalité des métiers de l’industrie d’aujourd’hui, faire naître des vocations, et rencontrer et échanger avec les professionnels de l’industrie liégeoise.

Une partie professionnelle, de 16h à 22h, destinée aux entreprises, institutions et professionnels de l’industrie afin de promouvoir les savoir-faire et services des industries liégeoises.

85 exposants



Au programme de ce salon : 85 exposants sur 2.500 m2 d’exposition.

On notera la présence de la Techno-sphère et du Techni-truck de la Province de Liège.



En tant qu’invité d’honneur du SAMS #04 et à l’occasion du 60e anniversaire du vol de Yuri Gagarine - le premier homme dans l’espace, l’Euro Space Center accueillera sur son stand le cosmonaute Sergey Ryazanskiy à partir de 11h.

Auteur de deux vols spatiaux de six mois à bord de la Station Spatiale Internationale, en 2013 et en 2017, Sergey Ryazanskiy ira à la rencontre des entreprises, écoles et participants au salon et prendra la parole à 14h afin de partager avec le public son expérience hors-norme.

Outre les exposants, des conférences thématiques et démonstrations techniques sont prévues.



A 17h30 une table-ronde est organisée en présence de :



- Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement Wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

- Valérie Glatigny (en vidéo) Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports e de la Promotion de Bruxelles.

- Frédéric Daerden, Président d’Honneur de Basse-Meuse développement Vice-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Ministre du Budget, de la Fonction Publique, de l’Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement.