Komlan, dit Félix, a écopé d’une peine de quatre-vingt heures de travail ou, à défaut, huit mois de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir participé à du proxénétisme en véhiculant des prostituées, mais surtout en collectant les sommes d’argent. L’homme faisait partie d’un réseau de prostitution. Le suspect a été arrêté dans le courant de l’année 2016. Quelques mois avant son arrestation, il a fait la connaissance d’une “maquerelle”.

Une dame rencontrée dans le milieu africain qu’il fréquente. “Je n’avais pas de papier, mais j’avais une voiture”, a d’emblée expliqué Félix devant la juge. “J’ai transporté des gens pour cinq ou dix euros. Au départ, la dame les transportait elle-même, puis elle m’a demandé d’aller chercher des gens aux aéroports de Bruxelles et de Charleroi.” Il est apparu que le taximan avait eu un rôle plus important dans les faits que ce qu’il ne voulait bien admettre. “Je leur demandais entre soixante et septante euros.”

Le taximan non officiel conduisait également les jeunes femmes sur leur lieu de prostitution. “Certaines ne parlaient pas le français. Elles m’ont aussi demandé d’aller faire des petites courses pour elles. Je leur faisais payer la course et ce que j’achetais.” Selon le parquet, Félix aurait été un maillon nécessaire à ce réseau de prostitution. Il aurait parfois collecté l’argent que les filles devaient rendre à la maquerelle. Selon le ministère public, le suspect aurait envoyé des fonds provenant de la prostitution vers son pays d’origine. “Au début, je ne savais pas qu’il s’agissait de prostituées. Après je l’ai appris et j’ai continué à les conduire. Je n’ai pas fait de transferts d’argent. Je n’ai touché aucun argent et je ne suis jamais allé chercher l’argent pour la dame.”

Une prostituée a déclaré que l’homme avait déjà repris l’argent touché lors de son travail pour le donner ensuite à leur “patronne.” La dirigeante de ce réseau de prostitution a d’abord déclaré que l’homme était uniquement taximan pour ensuite admettre qu’il avait déjà repris l’argent pour elle et lui avait rendu quelques services dans le cadre de son activité. Le tribunal a estimé les faits établis.