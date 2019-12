Une décision rude pour les navetteurs, due à des problèmes logistiques

Ce merctedi entre 4 heures du matin et 23 h 50, le TEC Liège-Verviers a décidé de supprimer plusieurs dizaines de trajets et ce, en raison de "problèmes logistiques".

En voici la liste :





Ligne 2 Liège - Tilleur - Seraing - Boncelles -Sart-Tilman

Aller :

Voyage 101 (05h52 > 06h19)

Voyage 140 (07h33 > 08h41)

Voyage 165 (11h14 > 12h20)

Retour :

Voyage 1 (06h33 > 07h31)

Voyage 247 (09h01 > 09h20)

Voyage 300 (12h33 > 13h42)

Ligne 3 Liège - Tilleur - Jemeppe - Flémalle - Trixhes

Aller :

Voyage 107 (07h14 > 07h29)

Voyage 111 (09h25 > 09h48)

Voyage 182 (13h44 > 14h38)

Voyage 198 (16h08 > 17h02)

Retour :

Voyage 14 (07h37 > 08h27)

Voyage 53 (10h14 > 11h12)

Voyage 68 (14h54 > 15h12)

Voyage 69 (15h10 > 16h06)

Ligne 27 Opéra-Ougrée-Bois de l'Abbaye-Seraing-Jemeppe GR

Aller :

Voyage 97 (17h55 > 19h13)

Voyage 104 (20h59 > 22h07)

Retour :

Voyage 32 (14h09 > 15h36)

Voyage 41 (16h28 > 17h51)

Voyage 48 (19h46 > 20h55)

Ligne 32 Flémalle-Jemeppe-Seraing-Boncelles-C.H.U.

Aller :

Voyage 28 (13h24 > 13h54)

Retour :

Voyage 269 (14h01 > 14h50)

Ligne 53 St-Lambert - Grâce-Hollogne - Jemeppe

Aller :

Voyage 94 (12h30 > 13h01)

Voyage 100 (13h40 > 14h11)

Voyage 104 (15h00 > 15h50)

Voyage 115 (17h11 > 17h56)

Voyage 123 (19h15 > 19h56)

Voyage 127 (21h08 > 21h54)

Retour :

Voyage 134 (12h18 > 12h28)

Voyage 6 (13h09 > 13h38)

Voyage 39 (14h13 > 14h58)

Voyage 49 (16h14 > 17h09)

Voyage 56 (18h27 > 19h13)

Voyage 60 (20h20 > 21h00)

Ligne 61 St-Lambert - Tilleur

Aller :

Voyage 4 (06h50 > 07h06)

Voyage 7 (07h48 > 08h09)

Voyage 11 (08h50 > 09h08)

Voyage 14 (09h50 > 10h08)

Voyage 18 (11h10 > 11h28)

Retour :

Voyage 52 (06h32 > 06h48)

Voyage 55 (07h22 > 07h44)

Voyage 60 (08h30 > 08h48)

Voyage 63 (09h30 > 09h48)

Voyage 67 (10h50 > 11h08)

Voyage 69 (11h30 > 11h48)

Ce n'est pas la première fois que de tels problèmes se posent de manière aussi nettes. Nous avions d'ailleurs évoqué ce problème à la fin du mois d'octobre dernier.

A l'époque, la direction du TEC parlait de problème inédit puisque la société manquait de chauffeurs ET de bus !

"Nous faisons face à plusieurs problèmes", expliquait Carine Zanella, porte-parole du Tec Liège-Verviers, "nos plus vieux bus articulés sont en fin de vie. C’est le cas de 48 bus précisément qui datent de 2003". Vu l’augmentation de la fréquentation en effet, ces bus ont été fort sollicités ces dernières années. "Et leur état de corrosion est important". Les pannes sont fréquentes quand ces bus ne sont tout simplement pas retirés du circuit.

Autre problème rencontré : "nous connaissons diverses pannes de nos bus hybrides. Cela serait lié à l’hypersensibilité du système de tractation. C’est ce qu’on appelle une maladie de jeunesse de cette technologie", poursuivait la porte-parole. Enfin, troisième "tuile" : le manque criant de chauffeurs

Dans les faits, on nous assure que la situation se stabilise. Tout est mis en place pour réparer les véhicules précise-t-on au Tec. Et 70 bus articulés hybrides ont été commandés. Mais ils n’arriveront toutefois pas avant septembre 2020. Patience.

On cherche des chauffeurs !

C’est donc l’un des problèmes rencontrés au Tec Liège-Verviers : les chauffeurs sont en sous-effectif et la pyramide des âges n’augure rien de bon. "D’ici peu, il nous manquera une cinquantaine de chauffeurs", explique Carine Zanella. "Nous anticipons bien sûr en organisant des examens"… mais le métier ne séduit pas toujours. Il faut dire que les horaires sont en effet flexibles et que la charge de travail est parfois lourde. "Mais le métier comporte aussi de nombreux avantages", poursuit la porte-parole qui évoque notamment la stabilité de l’emploi… sans parler du salaire bien sûr. En formation, un chauffeur gagne plus de 1.600 euros net. Une fois qu’il débute en tant que chauffeur, il passe à près de 1.800 euros, en fonction de la situation du ménage bien sûr. Sans compter les avantages et les sursalaires liés aux prestations.