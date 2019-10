Les usagers du Tec Liège-Verviers l’ont sans doute remarqué, depuis une quinzaine de jours, attendre le bus… prend un plus de temps. Sur certaines lignes du moins. En effet au Tec Liège-Verviers, on fait face à une situation assez inédite : on manque de chauffeurs ET de bus ! Résultat : tant ce lundi que ce mardi, plusieurs dizaines de voyages (bus) ont été supprimés par le Tec Liège-Verviers, faute de pouvoir les assurer. Et ce mercredi encore, ce ne sont pas moins de 90 "voyages" qui ont été annulés.

La bonne nouvelle, c’est que la situation ne devrait pas empirer nous explique-t-on au Tec Liège-Verviers. La mauvaise, c’est qu’un "retour à la normale" pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Explications.

"Nous faisons face à plusieurs problèmes", explique Carine Zanella, porte-parole du Tec Liège-Verviers, "nos plus vieux bus articulés sont en fin de vie. C’est le cas de 48 bus précisément qui datent de 2003". Vu l’augmentation de la fréquentation en effet, ces bus ont été fort sollicités ces dernières années. "Et leur état de corrosion est important". Les pannes sont fréquentes quand ces bus ne sont tout simplement pas retirés du circuit.

Autre problème rencontré : "nous connaissons diverses pannes de nos bus hybrides. Cela serait lié à l’hypersensibilité du système de tractation. C’est ce qu’on appelle une maladie de jeunesse de cette technologie", poursuit la porte-parole. Enfin, troisième "tuile" : le manque criant de chauffeurs (lire ci-contre).

Récemment, le conseiller libéral Fabrice Drèze lançait une pétition afin qu’une solution soit trouvée. Ce lundi, c’est la conseillère PTB Céline Fassotte qui interpellait le bourgmestre Willy Demeyer, pour que la Ville trouve des solutions dont la location d’unités de bus supplémentaires… Déjà, le mayeur a interpellé le ministre de la Mobilité Philippe Henry. Ce mercredi, il a précisé au parlement wallon avoir demandé à l’OTW (Opérateur de Transport de Wallonie) un cadastre des possibilités de renforcement du réseau, tenant compte du matériel roulant actuel.

Dans les faits, on nous assure que la situation se stabilise. Tout est mis en place pour réparer les véhicules précise-t-on au Tec. Et 70 bus articulés hybrides ont été commandés. Mais ils n’arriveront toutefois pas avant septembre 2020. Patience.

On cherche des chauffeurs !

C’est donc l’un des problèmes rencontrés au Tec Liège-Verviers : les chauffeurs sont en sous-effectif et la pyramide des âges n’augure rien de bon. "D’ici peu, il nous manquera une cinquantaine de chauffeurs", explique Carine Zanella. "Nous anticipons bien sûr en organisant des examens"… mais le métier ne séduit pas toujours. Il faut dire que les horaires sont en effet flexibles et que la charge de travail est parfois lourde. "Mais le métier comporte aussi de nombreux avantages", poursuit la porte-parole qui évoque notamment la stabilité de l’emploi… sans parler du salaire bien sûr. En formation, un chauffeur gagne plus de 1.600 euros net. Une fois qu’il débute en tant que chauffeur, il passe à près de 1.800 euros, en fonction de la situation du ménage bien sûr. Sans compter les avantages et les sursalaires liés aux prestations.