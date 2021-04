La direction Liège-Verviers du Tec informe sa clientèle que les quartiers de Bressoux et Droixhe seront de nouveau desservis dès ce mardi 20 avril.



Les adaptations suivantes seront néanmoins d’application.



La ligne 18 circulera normalement uniquement entre 6h00 et 18h00.

La ligne 17 circulera normalement entre 6h00 et 18h00. En dehors ce ces heures, les parcours seront limités à l’arrêt “LIEGE Pont d’Amercoeur (rive droite)“.

Les lignes 60, 67, 68 et 69 seront toujours déviées dans les deux sens de circulation entre les arrêts “BRESSOUX Grotte“ et “LIEGE Place du Congrès“ par la rue Winston Churchill, le pont d’Amercoeur et les rues Louis Jamme et Jean d’Outremeuse.