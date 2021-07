La portion de la liaison E25-E40/A602 comprise entre l’échangeur n°39 "Chênée" et l’échangeur n°38 "Angleur/Grosses-Battes/Belle-Ile" est à présent à nouveau ouverte à la circulation pour permettre au trafic local et aux services de secours de pouvoir accéder plus facilement à la Ville de Liège. La vitesse maximale est limitée à 70 km/h sur ce tronçon et il n’est pas exclu qu’il doive faire à nouveau l’objet de fermetures ponctuelles.

Les automobilistes en transit sont donc toujours invités à éviter la Province de Liège :

- pour les usagers en transit venant de Luxembourg (E25-E411/A4) vers Liège, il est demandé de poursuivre sur l'E411/A4 vers Namur, pour reprendre la direction Liège sur l'E42/A15 via l'échangeur de Daussoulx ;

- pour les usagers en provenance de l’Allemagne et des Pays-Bas (E40/A3) qui veulent rejoindre le Luxembourg, il est demandé de poursuivre sur l’E42/A15 en direction de Namur et de reprendre la direction du Luxembourg.

La liaison E25-E40/A602 est donc toujours fermée dans les deux sens entre l’échangeur n°38 "Angleur/Grosses-Battes/Belle-Ile" et l’échangeur n°36 "Avroy-Laveu".

Lorsque l’eau aura été totalement évacuée des autres ouvrages situés en rive droite (tranchée couverte de Kinkempois, tranchée ouverte du Canal de l’Ourthe, tranchée couverte des Grosses-Battes, divers locaux techniques) un diagnostic des travaux à mener et un plan d’intervention pourront être dressés.

Il faudra évidemment pouvoir répondre aux prérogatives de sécurité imposées par la présence de certains tunnels avant de les remettre en exploitation. Des scenarii des réouvertures par tronçon, avec des conditions de circulation modifiées (au niveau de la vitesse ou encore des voies de circulation disponibles) seront étudiés dans les jours à venir.