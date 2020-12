Le tribunal correctionnel de Liège a prononcé des peines allant jusqu’à 5 ans de prison avec sursis partiel à l’encontre d’une dizaine de prévenus qui devaient répondre de leurs implications à des degrés divers dans un important traffic de cocaïne et d’héroïne organisé depuis les Pays-Bas et qui inondait la région liégeoise depuis plusieurs années. A la fin de l’année 2014, la police a été informée que plusieurs individus se livraient à de la vente de cocaïne et d’héroïne en association depuis plus de trois ans. Cette organisation avait pour nom "Alonso."

Des écoutes téléphoniques ont déterminé que des deals avaient lieu dans le quartier des Vennes. Les vendeurs circulaient dans des voitures de location et utilisent des numéros de "call center hollandais" basés au Pays-Bas. Les clients se déplaçaient également vers Maastricht lorsqu’une présence accrue de policiers sur les lieux de vente.

Les suspects sont toutes des personnes d’origine maghrébine originaires des Pays-Bas qui agissent en région liégeoise, quotidiennement et en journée, des midi à 20 heures via des chauffeurs qui circulent à bord de véhicules loués à Anvers. Selon les estimations, les participants à ce trafic écoulent plusieurs centaines de grammes par jour. L’association change très fréquemment tant de voitures de location que des GSM de travail servant de call center.

L’association avait près de 500 clients en province de Liège, mais aussi de Namur, du Hainaut, du Brabant wallon et du Luxembourg. Elle est excessivement bien organisée et soucieuse de respecter une charte de bonnes pratiques intitulées "FBI." Les vendeurs s’alternent, se succédant par période, apparaissant puis disparaissant quelques semaines ou mois avant de revenir sur le circuit.