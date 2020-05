Tous les services de Pro Vélo aux Guillemins seront à nouveau accessibles…

Comme de nombreux commerces, l’équipe de Pro Vélo est heureuse d’annoncer sa réouverture, dès ce lundi 11 mai. Concrètement, les installations situées à la gare des Guillemins et tous les services proposés seront donc à nouveau accessibles… de la vente de vélos et d’accessoires neufs à la réparation en passant par l’entretien, la gravure et les conseils de spécialistes. “Et ce bien sûr dans les meilleures conditions sanitaires possible !”, indiquent les équipes… raison pour laquelle toute la procédure d’accueil a été repensée.

Dans le cadre de cette réouverture, un nouvel horaire est mis en place. “À partir du 11 mai, toujours par souci de sécurité sanitaire, nous serons ouverts du lundi au jeudi de 13 à 18h, le vendredi de 8 à 13h. Et pour vous éviter des déplacements “inutiles”, nous serons joignables par téléphone du lundi au jeudi de 10 à 12h (au 04:222.99.54). Nous continuons aussi à vous répondre par mail (liege@provelo.org) et sur Facebook”.

Pour rappel, la Ville de Liège a annoncé, dans le cadre du déconfinement, vouloir favoriser la pratique du vélo, tout en mettant en place une zone limitée à 30 km/h… l’objectif étant d’éviter un retour massif du trafic au centre-ville, alors que de nombreux travailleurs risquent de bouder les transports en commun.

Concrètement, 35 kilomètres de voiries pour lesquels des aménagements en faveur des piétons et des cyclistes pourraient être réalisés tant par le SPW que par les services des Travaux, ont été identifiés. Sur demande du bourgmestre, une task force est chargée d’étudier ces propositions et de les mettre en œuvre rapidement : couloirs vélos vers les quartiers périphériques, couloirs vélos en centre-ville, sécurisations d’espaces cyclistes sur les ponts, agrandissements d’espaces partagés entre cyclistes et piétons, piétonnisation en phase test et passage de rues en rues cyclables.