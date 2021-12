Le tribunal correctionnel de Liège a condamné les agresseurs de Mathis, ce jeune étudiant Bastognard âgé de 18 ans tabassé à deux reprises puis dont le corps a été abandonné sur la route avant d’être percuté par une voiture dans le Carré à Liège à des peines de 42 mois de prison avec sursis, excepté le conducteur qui a écopé de peines de travail.

Pour rappel, dans le nuit du 8 septembre 2016, Mathis est sorti dans le quartier du carré à Liège accompagné d’un ami. Il a été agressé une première fois alors qu'il se trouvait dans un café. Les jeunes ont été mis à la porte du café. Un des jeunes du groupe qui a agressé Mathis a été blessé à la main. Le groupe qui accompagnait ce jeune s’est rendu à l’hôpital avant de revenir sur place.

En revenant, ils ont constaté que le Bastognard et son ami se trouvaient toujours là. Ces jeunes ont alors appelé des renforts dans le but de mener une expédition punitive. Quatre jeunes ont agressé Mathis tandis que deux autres s’en sont pris à son copain. Le Bastognard a encore été frappé.

Le jeune homme est tombé inanimé en plein milieu d’un des boulevards les plus fréquentés de Liège tandis que les auteurs s’enfuyaient. Une première voiture a réussi à éviter son corps, mais pas la seconde qui l’a percuté. Le conducteur, un passager et deux jeunes filles qui se trouvaient dans la voiture ont pris la fuite à pied. Le conducteur ne possédait pas de permis, son véhicule n’était pas en ordre de contrôle technique et il a admis avoir bu de la vodka. Le parquet a requis des peines allant de trois ans jusqu’à quatre ans de prison à l’encontre des neuf prévenus.

Les prévenus ont écopé de 42 mois de prison avec sursis pour une durée de 5 ans. Le conducteur a écopé de plusieurs peines de travail. Il a également écopé de déchéance du permis de conduire. Le tribunal a accordé 10 000 euros provisionnels à Mathis.