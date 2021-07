Liège : les arcs de Venet détruits par le déluge ! Liège Marc Bechet © M.B.

La pointe du parc de la Boverie, située entre la Dérivation et la Meuse, a logiquement été victime des inondations ces jeudi et vendredi. À la pointe du parc, on retrouve également l'Union nautique, qui a pris l'eau, mais aussi cette célèbre sculpture, les arcs de Venet. Alors que les eaux montaient, les arcs en question ont totalement disparu... du jamais vu à Liège. Ce samedi matin, on constatait les dégâts dans le parc, notamment au niveau de la sculpture, couchée sur le flanc, détruite. De nombreux bénévoles tentaient quant à eux de balayer les dégâts causés à l'Union nautique.