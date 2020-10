Il fallait s'y attendre... suite à la fermeture soudaine (annoncée ce mardi) de plusieurs centres de dépistage Covid-19, ceux restés ouverts ont été pris d'assaut ce mercredi en région liégeoise. C'était le cas ce mercredi matin déjà au Citadrive de Vottem mais aussi, dès son ouverture, du centre de dépistage au CHU de Liège.

Ce mardi en effet, le CHR de la Citadelle a annoncé que le Citadrive ne serait pas ouvert ce samedi, et ce, afin de résorber le retard enregistré au niveau de l'analyse des tests effectués. Dans la foulée, c'est le Groupe santé CHC qui a annoncé fermer ses centres de dépistage (drive-in et piéton) sur ses sites de Hermalle, MontLégia et Waremme du mercredi 7 au samedi 10 octobre inclus. Ici aussi, il s'agit de résorber le retard... "Cet arrêt pendant 4 jours doit permettre de résorber le retard, raccourcir les délais de traitements et accélérer la communication des résultats", précisait-on au CHC. "Il permettra aussi de former du personnel supplémentaire pour assurer ce travail. Le dépistage pourra alors reprendre dans de meilleures conditions".