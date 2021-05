Vendredi en fin de journée, le mouvement "Actions Cycloyennes" a mené une action à la suite de la récente réouverture de l'Espace Tram à Liège, rue de la Cathédrale. Une action qui s'est inscrite dans le cadre de la Masse Critique, qui est un mouvement auto-géré de cyclistes réclamant leur place dans le trafic urbain. Selon les organisateurs, plus de 400 cyclistes y ont pris part.

L'action a consisté à redécorer la vitrine de l'Espace Tram. Il s'agissait d'un acte symbolique visant à dénoncer, selon les organisateurs, le manque de volonté politique pour améliorer réellement la place du vélo dans le cadre des travaux du tram. Jeunes et moins jeunes ont ainsi apposé de nombreux messages sur la vitrine.

"Cela fait des années que des associations dénoncent la faiblesse des aménagements à certains endroits importants et très fréquentés par les cyclistes. Pour ne citer qu'un exemple, il ne sera plus possible de relier de manière directe la place Saint-Lambert à l'esplanade Saint-Léonard. Les promoteurs du projet parleront d'espace cyclo-piétons... Un terme qui cache souvent une réalité quotidienne conflictuelle", soulignent-ils.

Et ils ajoutent: "que l'on ne s'y trompe pas : sans faire d’avenant au permis unique du tram, on ne peut espérer grand-chose comme amélioration. Mais cela n'en vaut-il pas la peine pour un projet qui aura un tel impact pendant des décennies ?"