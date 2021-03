Depuis quelques années, l'ASBL Mustela recueille des furets abandonnés ou maltraités. Ses petits pensionnaires se retrouvent actuellement dans une bien stressante situation puisqu'ils seront bientôt sans toit... En effet, en raison d'une fin de bail, le refuge est amené à quitter au plus vite le bâtiment qu'il occupe à Angleur. Mais trouver un autre lieu où installer ses petits protégés semble apparemment bien difficile... D'où l'appel à l'aide qui a été lancé il y a quelques jours.

"Nous sommes à la recherche d'un local (minimum 20 m2 avec toilette, électricité, chauffage et point d'eau) dans la région de Liège et, éventuellement à proximité d'arrêt de bus, train, parking. Donc facile d'accès. Nous sommes ouverts à toute proposition dans la limite du raisonnable car nous sommes un refuge et on ne saurait pas se permettre un loyer trop élevé", peut-on lire sur la page Facebook de l'ASBL Mustela.

Dernièrement, les communes d'Awans et d'Ans ont signé une convention de partenariat avec cette ASBL. Convention qui prévoit de faire appel à ses services lorsque des situations d'abandon ou de maltraitance impliquant des furets se présentent sur ces communes. L'ASBL serait alors chargée de les recueillir, de leur prodiguer les soins nécessaires en vue de les remettre à l'adoption.

Du côté d'Awans, l'échevin en charge du bien-être animal, Maurice Baldewyns, précisait mardi qu'il essaie, avec le bourgmestre d'Ans, de trouver une solution pour héberger le refuge.

Plus d'infos: www.refuge-mustela.be, via la page Facebook ou 0492/88.86.09.