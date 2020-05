Dès ce mardi 2 juin

À la demande des familles et puisque les chiffres démontrent aujourd'hui une diminution du nombre de décès, la Ville de Liège annonce que le nombre d’agents "disponibles au service des Sépultures est suffisant pour envisager un déconfinement des cimetières pour ce mardi 2 juin 2020. "Ce sera la fin de la centralisation des accueils de défunts et de leurs familles à Robermont et Sainte-Walburge", précisent les autorités locales.

Dès lors, dès ce 2 juin 2020, les inhumations reprendront dans les 22 cimetières de la Ville selon le souhait des familles. Ces dernières pourront assister à la mise en terre dans le respect strict des normes soit 30 personnes maximum depuis la sortie du funérarium jusqu’à l’inhumation ou la crémation.

Les bureaux seront à nouveau accessibles aux citoyens souhaitant des renseignements. (une personne seule sera admise à la fois avec port du masque obligatoire). Le site de réservation en ligne fonctionnera dans les mêmes plages horaires que celles qui étaient d’application avant le Covid 19.

Contacts utiles : bureau du cimetière de Robermont : 04/ 238.54.60 – bureau du cimetière de Sainte-Walburge : 04/238.54.70 – 74