Nous l’annoncions il y a peu : les 24 villes et communes de l’arrondissement de Liège ont commandé, à la mi-avril, plus d’un million de masques en tissu lavables et réutilisables, afin d’en fournir gratuitement deux à chaque habitant… Liège Métropole, qui regroupe les bourgmestres des 24 communes de l’arrondissement, a fait savoir ce jeudi que la première livraison était arrivée cette semaine. Distribution prévue dès ce mercredi 6 mai… en plusieurs phases.

En effet, vu le nombre important de masques à livrer, plusieurs livraisons (six au total) sont prévues dans les 24 entités liégeoises.

"Sur cette base, les 24 Villes et communes commenceront la distribution des masques à la population à partir du 6 mai. Elle se poursuivra durant le mois de mai, au rythme des livraisons", indique Liège Métropole.

Par commune

Concrètement, chaque ville ou commune, en fonction de ses caractéristiques (taille, densité, superficie, type d’immeubles,…) déterminera les modalités de distributions des 2 masques par habitant… Pour connaître les modalités exactes de distributions, les citoyens sont invités à s’informer auprès de leurs autorités communales respectives.

Pour rappel, chaque citoyen de l’arrondissement de Liège doit recevoir deux masques en tissu, lavables et réutilisables… et ce gratuitement.

Ce jeudi 30 avril déjà, Liège Métropole a tenu à remercier toutes les couturières et les couturiers solidaires qui, avec les villes et communes, ont permis et permettent encore d’atteindre l’objectif fixé à plus d’un million de masques (1 350 000 précisément) soit deux masques pour les 625 000 habitants de l’arrondissement.