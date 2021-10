Liège : les parcs et cimetières sont à nouveau accessibles Liège M.B. © tonneau

Vers 16 h ce jeudi, la police de Liège a confirmé que les parcs et cimetières étaient rouverts. L'IRM avait en effet annoncé une alerte jaune sur la Province de Liège, ce mercredi et pour la nuit à venir. Raison pour laquelle la Ville de Liège avait fermé ses cimetières et parcs dès mercredi soir. Le vent a commencé à souffler vers minuit et, ce jeudi en milieu de matinée, les pompiers en étaient déjà à une centaine d'interventions. Le calme semble désormais revenu.