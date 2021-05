Sécurité À l’heure où les policiers sont eux-mêmes filmés, l’outil est qualifié d’essentiel.

La technologie ne peut pas seulement jouer contre nous"…

Tout est dit par le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, qui a toujours manifesté une confiance sans faille en sa police liégeoise. Dès ce jeudi, quelque 56 policiers liégeois, ceux en opération, porteront sur leur uniforme un tout nouvel appareil, dont peu de zones de police du pays disposent : des bodycams, dispositif de 160 grammes capable, lorsque le policier l’actionne, d’enregistrer l’image et le son.

Un système intrusif et bafouant la liberté individuelle ? Plutôt un outil permettant de rétablir un rapport de force et une certaine objectivité estime-t-on à Liège. Le bourgmestre pense en effet qu’à l’heure où les policiers sont eux-mêmes la cible de tous les projecteurs citoyens, il était nécessaire de les prémunir face aux excès. "Si on n’équipe pas nos policiers avec ces caméras, bientôt, nous ne pourrons plus intervenir, car il y a aujourd’hui un tel déferlement d’images qui circulent et qui font l’opinion".

De l’objectivité, voilà donc ce que doit apporter ce nouvel outil… qui aurait en effet pu servir lorsque ces jeunes ont diffusé sur les réseaux la vidéo d’un policier liégeois fauchant un de leur condisciple, omettant de montrer les jets de pavés préalables sur les policiers.

Limitation dans le temps

Bien sûr, l’utilisation de caméras