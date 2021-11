Les avocats de la défense de Ahmed Rasol Dilman et Talib Dilman, les présumés passeurs impliqués dans la course-poursuite qui a coûté la vie à la petite Mawda, ont plaidé l’acquittement au bénéfice du doute de leurs clients devant la cour d’appel de Liège. Ils ont estimé que l’on ne pouvait pas déterminer si leurs clients n’étaient pas tout simplement des migrants. Me Antoine Moreau et Me Sandra Berbuto qui défendent les intérêts de Talib Dilman ont plaidé une diminution du taux de la peine vu le rôle mineur qui lui est reproché et le sursis pour tout ce qui excède la détention préventive.

Pour rappel, lors de la précédente audience, le parquet fédéral a requis une peine de 5 ans de prison ferme à l’encontre d’Ahmed Rasol Dilman et une peine de trois ans de prison ferme à l’encontre de Talib Dilman et des amendes à l’encontre de ces deux hommes présentés par le ministère public comme étant des passeurs de migrants. Les juridictions liégeoises sont chargées de traiter les infractions liées à la traite des êtres humains tandis que la juridiction montoise a tranché la partie ayant trait à la course-poursuite et la mort de la fillette.

Dans la nuit du 17 mai 2018, une course-poursuite entre des passeurs qui transportaient des migrants et des policiers a coûté la vie à la petite Mawda qui a été tuée par une balle tirée par un policier. Les camionnettes qui ont servi à transporter des migrants ont été achetées et transformées dans la région liégeoise, c’est pour cette raison que la justice liégeoise a été chargée d’une partie du dossier.

Seuls Ahmed Rasole Dilman et Talib Dilman ont comparu en appel. “Je suis moi-même victime”, a déclaré Ahmed Rasol Dilman devant la cour d’appel. “Je n’ai rien fait”, a-t-il poursuivi. Selon les policiers impliqués lors de cette nuit tragique, c’est lui qui aurait exhibé Mawda lors de la course-poursuite. “Ce n’est pas moi qui ai montré l’enfant. “ Talib Dilman a également nié être un passeur. Son téléphone a borné dans une quinzaine de pays d’Europe et d’Afrique du nord dont son pays d’origine dans lequel il dit être persécuté. La cour rendra sa décision au début du mois de décembre.