La ville de Liège a mis en place diverses mesures spécifiques

Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, sous l’impulsion de la Première Echevine en charge de l’Urbanisme, Christine Defraigne, la continuité du Service de l’Urbanisme a été assurée et est assurée.

Afin d’éviter des retards dans les procédures administratives introduites ou à introduire par les citoyens-nes, la Ville de Liège a donc mis en place certaines mesures spécifiques pour les dossiers urbanistiques.

Par arrêté du Gouvernement wallon, tous les délais de rigueur en matière d'urbanisme ont été suspendus du 18 mars au 30 avril 2020 inclus. L'instruction des dossiers a donc normalement repris en date du 1er mai.

"Nous rentrons dans une phase de déconfinement progressif mais le mot d’ordre est d’éviter de se déplacer et de réduire les risques pour tous les citoyens et citoyennes" , explique Christine Defraigne.

Pour ce faire, voici les procédures mises en place au sein du service de l’urbanisme :

1) Accueil du public L'accueil du public pour des renseignements et conseils reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Nous vous invitons à recourir au contact téléphonique, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, au numéro suivant : 04/221.90.57.

2) Dépôt des demandes de permis et d'avis Les demandes de permis et d'avis doivent être adressées par envoi recommandé au Collège communal, Département de l'Urbanisme, Place du Marché 2 à 4000 Liège. La preuve de paiement de la redevance communale doit être jointe au dossier envoyé (redevance à verser sur le compte de l'Administration communale de Liège, BE 58 0910 1181 9679). Pour les demandes de permis, en plus des plans et documents en format papier, nous demandons une copie numérique de l'ensemble du dossier à déposer sur une clé USB, ou à transmettre via l'adresse urbanisme@liege.be (en précisant la référence du dossier). Ces documents sont à créer au format PDF, et nous vous remercions de les répartir en deux fichiers : un fichier "plans" et un fichier "documents administratifs".

3) Enquêtes publiques et annonces de projet Les dossiers soumis à enquêtes publiques et annonces de projet peuvent être consultés sur rendez-vous uniquement, pris au numéro suivant : 04/221.90.46 (accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h).

Pour pouvoir être reçu à votre rendez-vous, vous devez obligatoirement porter un masque. Les mesures sanitaires restent en effet de stricte application. Et vu le nombre de dossiers en cours, nous devrons limiter à 30 minutes la durée du rendez-vous. Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension. Les services travaillent d’arrache-pied pour que les décisions communales adaptées soient prises malgré des circonstances exceptionnelles. Ils restent à votre écoute au numéro suivant : 04/221.90.57.