La cour d’appel de Liège a condamné des syndicalistes de la FGTB à des peines allant de 15 jours à un mois de prison avec sursis et des amendes de 1 200 à 2 100 euros pour avoir totalement bloqué et dégradé l’autoroute E40 à Herstal le 19 octobre 2015. Pour rappel, ce jour-là, le syndicat a mené une importante action de grève dans toute la province de Liège contre le gouvernement Michel. Les syndicalistes ont bloqués les accès aux principaux zonings industriels et les autoroutes. Ils ont empêché la circulation sur l’autoroute A602 et la E40 à hauteur du pont de Herstal et ont provoqué des centaines de kilomètres de files sur toute la province.

Lors de la manifestation, les grévistes ont commis énormément de dégradations, notamment au pont de l’autoroute qui venait d’être réparé. Ils ont mis le feu à des pneus, mais aussi à des palettes de bois sur les routes. Les dégâts ont été évalués à plus de 100.000 euros.

Des syndicalistes, mais aussi des responsables syndicaux de la FGTB, censés encadrer la manifestation dont Antoine Fanara, le secrétaire régional de la FGTB-Métal, mais aussi Thierry Bodson, le secrétaire général de la FGTB devaient répondre d’entrave méchante à la circulation.

Lors de la précédente audience, des centaines de syndicalistes se sont déplacés sur la place Saint Lambert pour soutenir les prévenus qui comparaissaient devant la cour d’appel de Liège. Les syndicalistes ont prononcé quelques discours. Les militants et les syndicalistes ont ensuite coupé la circulation de la place Saint-Lambert pour réaliser une haie d’honneur pour accompagner les prévenus alors qu’ils rentraient dans le palais de justice. Lors de l'audience, certains ont admis que les faits avaient dépassé les limites.

La plupart des prévenus ont déclaré qu’il n’était pas prévu d’aller sur l’autoroute. Certains ont déclaré qu’ils ne savaient pas qui avaient allumé les feux et ont expliqué qu’il y avait dans la manifestation des personnes habillées de noir qu’ils ne connaissaient pas… “Il y avait des feux sur le pont, comme tout bon citoyen, je me suis tracassé et j’y suis allé”, avait expliqué l’un d’eux. “L’action était exagérée. Je ne vois pas ce que j’aurais pu faire. Personne ne savait si c’était une action de la FGTB. On n’a pas eu le mot d’ordre de bloquer l’autoroute. Nous étions tous là comme des spectateurs”, a-t-il poursuivi devant les magistrats de la cour d’appel. “La FGTB a revendiqué les actions, mais la partie autoroute n’a pas été annoncée comme une organisation ou une victoire. C’est la presse qui nous attribue cette action”, a déclaré un autre prévenu. “On a été très salis dans la presse. On nous a même accusés d’homicide. La presse s’en est donnée à coeur joie. Il y a eu un acharnement médiatique. On a bloqué l’économie, dans tout le pays, c’est une réussite syndicale”, a-t-il encore estimé.

Quant à Thierry Bodson, il a expliqué qu’il ne savait pas qui avait bouté le feu. “Je suis arrivé à 6 h 30 et le feu était déjà bouté. Le feu a été mis en place par des personnes inconnues de la FGTB.”

La cour a estimé que les prévenus avaient eu droit à un procès équitable, que les poursuites étaient recevables et qu’il n’y avait pas de dépassement du délai raisonnable comme l’avait avancé la défense. La cour a souligné que les syndicalistes ont été identifiés sur les images prises par les médias lors des faits et des photos partagées par les suspects eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Selon la cour d’appel, la culpabilité est demeurée établie. “Ils ont brutalement bloqué la circulation", a relevé la cour. "Les photographies démontrent l’impossibilité totale de circuler.” Selon les magistrats, même les véhicules de secours n’étaient pas capables de circuler et le blocage a provoqué des risques, notamment d’accident. “L’action était préparée, les dirigeants syndicalistes étaient au courant de la volonté de bloquer totalement l’autoroute. Le simple fait d’assister, même passivement, à une infraction sans réagir peut être un acte positif de participation à l’infraction. “